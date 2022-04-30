جوارديولا: اعتدنا ضغوط المنافسة.. وعلينا أن نفكر في ريال مدريد الآن

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن أجواء ملعب إيلان رود كانت مختلفة في وجود الجماهير مشيرا إلى أن فريقه لا ينظر إلا لنفسه.

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "كل اللاعبين كانوا رائعين مع الصعوبة التي عانينا منها. لقد مروا ببعض التحولات في آخر 25 دقيقة ، لكننا لعبنا مباراة جيدة حقا".

وتابع "آخر مرة أتيت فيها إلى هنا كانت المباراة بدون جماهير،. لقد سمعت مرات عديدة عن الدعم وعندما يمرون بمرحلة انتقالية يصبحون مجانين".

وواصل حول سباق اللقب "لقد كنا في هذا المركز مرات عديدة. الأمر لا يتعلق بالضغط. علينا أن نفوز بجميع مبارياتنا لنكون أبطالا. إذا لم نفعل ذلك، فسيكون ليفربول هو البطل".

وأكمل "هناك الكثير من المباريات الصعبة التي يجب أن نلعبها. علينا الآن التعافي بشكل جيد والذهاب إلى مدريد من أجل دوري أبطال أوروبا. هذا كل شيء".

وأردف "كنا نعلم أن مجيئنا إلى هنا بالطريقة التي يلعبون بها، لقد عانينا كثيرا في الشوط الأول. لكن في النهاية كان لدينا سيطرة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد. كانت النتيجة رائعة بالنسبة لنا".

واستطرد عن لابورت "يا لها من مباراة لعبها، إنه يقوم بموسم مذهل. أمامنا خمس مباريات، يحتمل أن تكون ست مباريات حتى نهاية الموسم".

وأتم "لقد دافعنا بشكل جيد وفي بعض الأحيان تصبح هذه النوعية من الكرات الثابتة مهمة للغاية. مع وجود ناثان أك على أرض الملعب أيضا نحن أقوياء للغاية".

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الأربعاء المقبل لحساب إياب الدور نصف النهائي بعد أن فاز في ملعب الاتحاد ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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