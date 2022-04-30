بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل مع فولفسبورج ويزيد بقاءه في الدوري تعقيدا

تعادل شتوتجارت مع ضيفه فولفسبورج في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش جناح فولفسبورج منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 57، حيث حل فيليب فورستر بدلا منه.

وتقدم جون بروكس في الدقيقة 13 لصالح فولفسبورج، بعد تمريرة من ماكسيميليان أرنولد.

التعادل أتى في الوقت القاتل، تحديدا في الدقيقة 89 بتوقيع كريس فوريتش، بعد تمريرة من إينزو ميلوت.

النتيجة رفعت رصيد فولفسورج إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما كان شتوتجارت بحاجة للفوز حتى يواصل سعيه للنجاة من الهبوط.

ويحتل شتوتجارت المركز السادس عشر المؤهل لملحق الهبوط بـ29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن هرتا برلين الخامس عشر، وبفارق نقطتين عن أرمينيا بيلفيلد السابع عشر.

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