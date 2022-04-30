تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه ليدز يونايتد بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليدز على ملعب إيلاند رود في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة ناثان أكي كظهير أيسر مع عودة جواو كانسيلو للظهير الأيمن، كما يجلس كيفن دي بروين على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - ناثان أكي

الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - جاك جريليش

الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلنج - جابرييل جيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة قبل مواجهة ليدز مع سيتي.

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