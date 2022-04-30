تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز

السبت، 30 أبريل 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه ليدز يونايتد بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليدز على ملعب إيلاند رود في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة ناثان أكي كظهير أيسر مع عودة جواو كانسيلو للظهير الأيمن، كما يجلس كيفن دي بروين على دكة البدلاء.

أخبار متعلقة
روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي كلوب: نسيت مانشستر سيتي.. ولدينا بدلاء رائعين مدرب الإسماعيلي: المباريات القادمة بمثابة كؤوس مؤتمر بيولي: نريد التفكير في مباراة الغد.. وعلينا استغلال المساحات في دفاع فيورنتينا

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - ناثان أكي

الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - جاك جريليش

الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلنج - جابرييل جيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة قبل مواجهة ليدز مع سيتي.

طالع أيضا:

الدوري التركي - تريزيجيه يسجل ويصنع أمام فريقه السابق.. وخسارة رفاق كوكا

وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا بعد صراع مع المرض

نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل

تقرير تركي: مصطفى محمد خيار تورنت الأساسي أمام سيفاس سبور

مانشستر سيتي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى مباشر في إنجلترا - ليدز (0) - (1) مانشستر سيتي.. رودري يفتتحها مبكرا روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي كلوب: نسيت مانشستر سيتي.. ولدينا بدلاء رائعين نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. الريدز في الصدارة مؤقتا تشكيل ليفربول - صلاح وأرنولد على دكة البدلاء أمام نيوكاسل كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك
أخر الأخبار
بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اكتملت مجموعة أنشيلوتي.. ريال مدريد يهزم إسبانيول ويحسم الدوري الإسباني للمرة الـ 35 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - ليدز (0) - (1) مانشستر سيتي.. رودري يفتتحها مبكرا ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود ساعة | الدرجة الثانية
رباعية في ثلث ساعة.. نابولي يسحق ساسولو بستة أهداف ساعة | الدوري الإيطالي
بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل مع فولفسبورج ويزيد بقاءه في الدوري تعقيدا ساعة | الدوري الألماني
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR