مؤتمر بيولي: نريد التفكير في مباراة الغد.. وعلينا استغلال المساحات في دفاع فيورنتينا

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

لا يريد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن يصف مباريات الفريق المقبلة بـ "النهائي" بل بالمهمة في سباق لقب الدوري الإيطالي.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان.

ويلتقي الروسونيري غدا الأحد مع فيورنتينا على ملعب سان سيرو.

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ورد على هل تعتمد المباريات الأخيرة على الخطط أو العقلية قائلا:"كل شيء مهم، المباريات تُحسم أحيانا بمهارات فردية ولذلك عليك وضع شيء إضافي أكثر من خصم، أي كانت الجودة أو شراستك".

وأضاف "لكن اعتقد أنه من الخاطئ التفكير في المباريات الأربعة المقبلة، نريد التفكير في مباراة الغد".

وعن مواجهة فيورنتينا: "نحتاج الطاقة، نلعب كرة قوة تعتمد على الحدة والمجهود، ومن ثم علينا أن نتفهم المباراة".

وأردف "في روما لم نُرد أن نصل إلى نتيجة سلبية، لكننا آمننا حتى النهاية ونستحق الفوز، هذا ما نحتاجه غدا".

وأكمل "من الصعب التوقع، فيورنتينا يترك مساحات في الدفاع، علينا أن نستغلها في الوقت المناسب".

وتابع "إذا لعبنا بحدة ستكون لدينا فرصة الفوز، علينا أن نستمر، الدوري صعب، بولونيا وتورين أوقفونا بلعب كرة قدم حقيقية واستمروا في اللعب بنفس طريقتهم، ما يُحتسب هو النتيجة النهائية".

وأردف "مباراة لاتسيو كانت مهمة، غدا مباراة حاسمة وكذلك مباراة فيرونا، لا أحب أن أقول إن تلك المباريات نهائية".

وأتم "لا أحب فكرة أن كل شيء سيسير بشكل جيد، لكن ستذهب بالطريقة التي سنذهب بها، حضرّنا أنفسنا للمباراة، ونعرف أنه علينا تقديم كل ما لدينا في المباراة".

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