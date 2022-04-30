تشكيل ريال مدريد - كاسيميرو في الدفاع وتغييرات كثيرة في مباراة حسم الدوري

السبت، 30 أبريل 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

كاسيميرو وخيسوس فاييخو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة إسبانيول بعد قليل.

ويلعب ريال مدريد مع إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة كاسيميرو في خط الدفاع بجانب خيسوس فاييخو بسبب غياب ثلاثي الدفاع ناتشو وألابا وميليتاو، بجانب إجراء 9 تغييرات في التشكيل الأساسي.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - كاسيميرو - خيسوس فاييخو - مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة وبفارق 14 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ريال مدريد إلى نقطة واحدة من المباراة من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه.

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