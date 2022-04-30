تشكيل شتوتجارت – عودة مرموش أمام فريقه السابق
السبت، 30 أبريل 2022 - 14:43
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل شتوتجارت الأساسي أمام فولفسبورج، في الجولة 32 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : شتوتجارت
ويواجه مرموش فريقه الذي خرج منه معارا بداية الموسم الجاري.
وعاد مرموش لتشكيل شتوتجارت الأساسي بعدما غاب عن مواجهة هيرتا برلين بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل شتوتجارت:
حراسة المرمى: فلوريان مولر
الدفاع: بورنا سوسا – هيروكي إيتو – فلاديمير أنتون - كوستاس مافروبانوس
الوسط: أتاكان كارازور – واتارو إندو - تياجو توماس
الهجوم: عمر مرموش –– إريك تومي – ساسا كالاجديتش
ويحتل شتوتجارت المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن مقاعد البقاء في الدوري الألماني.
فيما يحتل فولفسبورج المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني الموسم الجاري مرتين سجل 3 وصنع 4 في 20 مباراة.
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