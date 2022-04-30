تشكيل شتوتجارت – عودة مرموش أمام فريقه السابق

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل شتوتجارت الأساسي أمام فولفسبورج، في الجولة 32 من الدوري الألماني.

ويواجه مرموش فريقه الذي خرج منه معارا بداية الموسم الجاري.

وعاد مرموش لتشكيل شتوتجارت الأساسي بعدما غاب عن مواجهة هيرتا برلين بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل شتوتجارت:

حراسة المرمى: فلوريان مولر

الدفاع: بورنا سوسا – هيروكي إيتو – فلاديمير أنتون - كوستاس مافروبانوس

الوسط: أتاكان كارازور – واتارو إندو - تياجو توماس

الهجوم: عمر مرموش –– إريك تومي – ساسا كالاجديتش

ويحتل شتوتجارت المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن مقاعد البقاء في الدوري الألماني.

فيما يحتل فولفسبورج المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني الموسم الجاري مرتين سجل 3 وصنع 4 في 20 مباراة.

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