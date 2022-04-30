الدوري التركي – كوكا أساسي مع كونيا ضد كاراجمروك.. وتريزيجيه يواجه فريقه السابق

السبت، 30 أبريل 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يبدأ أحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا كونيا سبور وباشاك شهير على الترتيب أساسيان في الجولة 35 من الدوري التركي.

ويلتقي كونيا سبور بقيادة أحمد حسن كوكا مع فاتح كاراجمروك على ملعب بلدية كونيا.

ويسعى كونيا سبور لتشديد الخناق على فناربشخة الثاني، إذ يحتل الفريق الأبيض والأخضر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

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ويحتل كوكا المركز الثاني في ترتيب هدافي فريقه بالدوري التركي برصيد 7 أهداف وصناعة 4 في 26 مباراة.

وعلى ملعب رجب طيب أردوجان، يعود تريزيجيه بقميص باشاك شهير لمواجهة فريقه السابق قاسم باشا.

ويحتل باشاك شهير المركز الرابع في جدول الدوري التركي برصيد 57 نقطة.

وسجل تريزيجيه منذ انتقاله معارا من أستون فيلا 5 أهداف وصنع 1 في 9 مباريات.

ويتصدر طرابزون سبور جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج فقط للفوز للتتويج بلقب الدوري.

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