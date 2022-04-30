الدوري التركي – كوكا أساسي مع كونيا ضد كاراجمروك.. وتريزيجيه يواجه فريقه السابق
السبت، 30 أبريل 2022 - 14:32
كتب : FilGoal
يبدأ أحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا كونيا سبور وباشاك شهير على الترتيب أساسيان في الجولة 35 من الدوري التركي.
أحمد حسن كوكا
النادي : كونيا سبور
تريزيجيه
النادي : إسطنبول باشاك شهير
ويلتقي كونيا سبور بقيادة أحمد حسن كوكا مع فاتح كاراجمروك على ملعب بلدية كونيا.
ويسعى كونيا سبور لتشديد الخناق على فناربشخة الثاني، إذ يحتل الفريق الأبيض والأخضر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.
ويحتل كوكا المركز الثاني في ترتيب هدافي فريقه بالدوري التركي برصيد 7 أهداف وصناعة 4 في 26 مباراة.
📝 F. Karagümrük karşısındaki ilk 11'imiz! #KNYvFKG pic.twitter.com/g8Ghb2cBAu— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) April 30, 2022
وعلى ملعب رجب طيب أردوجان، يعود تريزيجيه بقميص باشاك شهير لمواجهة فريقه السابق قاسم باشا.
ويحتل باشاك شهير المركز الرابع في جدول الدوري التركي برصيد 57 نقطة.
وسجل تريزيجيه منذ انتقاله معارا من أستون فيلا 5 أهداف وصنع 1 في 9 مباريات.
📋 İLK XI | #KASvIBFK pic.twitter.com/VSslRnUDhw— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 30, 2022
ويتصدر طرابزون سبور جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج فقط للفوز للتتويج بلقب الدوري.
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