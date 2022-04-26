راديو مونت كارلو: كونتي يحدد 3 مطالب لتدريب باريس سان جيرمان

يهتم أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لـ توتنام الإنجليزي بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه وضع مطالب عديدة لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

وبحسب التقارير فأن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم رغم تحقيق لقب الدوري.

وكشفت "RMC Sports" الفرنسية مطالب كونتي لتدريب العملاق الباريسي.

أولا – الراتب: يتقاضى كونتي راتبا يقدر بـ 17 مليون يورو في إنجلترا ويريد الحصول على 30 مليون يورو في السنة مع الفريق الباريسي.

هذا سيجعل كونتي ضمن أعلى المدربين أجرا في العالم رفقة دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد الإسباني

ثانيا – المدير الرياضي: سيختار كونتي العمل مع المجموعة التي يختارها وقد يضم أيضا مدير رياضي جديد للفريق معه وهو جانليوكا بيتراتشي المدير الرياضي السابق لروما الإيطالي.

فكرة كونتي هي السيطرة الكاملة على فترة الانتقالات الخاصة بالنادي الباريسي، وكذلك يرغب في رحيل عد كبير من الفريق الحالي ووضع عينه على ضم اللاعبين الجدد.

ثالثا - انضباط غرفة الملابس: يستهدف كونتي عيوب باريس سان جيرمان من حيث الانضباط. فإنه يود بشكل خاص أن يتحكم بإدارة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أفضل في غرفة خلع الملابس.

في السر، يقول كونتي إنه سئم مما يسميه "لاعبي إنستجرام"، وهم كثيرون جدا اليوم في عالم كرة القدم.

عقد كونتي يمتد مع توتنام حتى صيف 2023، وبحسب التقرير فأن إدارة النادي الباريسي لم تتفاوض بعد مع الإيطالي بشكل مباشر.

يذكر أن كونتي قاد يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتالية ولقبي للسوبر الإيطالي، ثم قاد منتخب إيطاليا في يورو 2016 وودع أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

مع تشيلسي الإنجليزي حقق لقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمين، وأعاد إنتر لتحقيق الألقاب بالفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

وتولى كونتي تدريب توتنام في نوفمبر 2021، في 31 مباراة قاد الفريق لـ 17 انتصار و4 تعادلات و10 هزائم.