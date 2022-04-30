موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى

منعت الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامي أحمد شوبير عن "ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الإيجاب في برامجه" حسبما جاء عبر موقع الزمالك الرسمي.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي فأن "الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أجرت تحقيقا عاجلا مع أحمد شوبير المذيع في قناة أون تايم سبورت بسبب بث الفتنة بين جماهير أندية الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، بناء على الشكوى المقدمة من مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء".

وأضاف الموقع "كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحمد شوبير من قبل الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام وتم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الإيجاب في برامجه".

وأكمل "أجرى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيف الوزيري اتصالا مرتضي منصور وأبلغاه أنه تم أخذ تعهد على شوبير بعدم ذكر اسم نادي الزمالك بالإيجاب أو السلب".

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ويتصدر الأبيض الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي له 3 مباريات أقل.