مؤتمر رانجنيك: كنا محظوظين.. وسأستمر داخل مانشستر يونايتد لعامين

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

وصف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد فريقه بالمحظوظ بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله.

وحسم التعادل المباراة المقدمة من الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد".

وقال رانجنيك خلال لمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا محظوظين في الشوط الأول، احتجنا إلى بعض التصديات الرائعة من قبل ديفيد دي خيا ثم بعض اللمسات".

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ثم تطرق للحديث عن تقارير توليه تدريب منتخب النمسا "ما يمكنني قوله وتأكيده هو أنني سأواصل بالتأكيد دوري الاستشاري في نهاية الموسم وعلى مدى العامين المقبلين داخل مانشستر يونايتد وأنا أتطلع بشدة لذلك"

وأتم "لم نتحدث أنا وإريك [تين هاج]، لكن تحدثت مع مجلس الإدارة حول مضمون وظيفة الاستشاري، لهذا يمكنني الآن تأكيد أنني سأستمر بالتأكيد هنا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 55 نقطة من 35 مباراة بينما حافظ تشيلسي على ترتيبه في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة.

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