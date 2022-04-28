أثليتك: إلى جانب مانشستر يونايتد.. رانجنيك قد يدرب النمسا

الخميس، 28 أبريل 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

يفكر رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد حاليا في العرض المقدم له لتدريب منتخب النمسا.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الخميس فإن ذلك العرض حال قبوله لن يؤثر على دور رانجنيك الاستشاري في مانشستر يونايد.

وأكد التقرير أنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لكن حال حدوثه فإنه من المتوقع الإعلان عنه رسميا صباح غد الجمعة.

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وتولى رانجنيك مهمة تدريب يونايتد بشكل مؤقت في شهر نوفمبر الماضي خلفا لأولي جونار سولشاير.

وأعلن يونايتد قبل عدة أيام تعاقده مع الهولندي إريك تين هاج رسميا قادما من أياكس لتدريب الفريق.

وبسؤاله قبل عدة أيام عن موقفه من منصبه الاستشاري في يونايتد أجاب رانجنيك "نعم سأكون هنا الموسم المقبل".

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