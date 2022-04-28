مصدر من المكتب التنفيذي لـ في الجول يكشف الأقرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف مصدر من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدول الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويتبقى الأهلي من الأندية المصرية في الموسم الجاري من البطولات الإفريقية بعدما وصل لنصف نهائي دوري الأبطال، فيما ودع الزمالك من دور المجموعات وودع بيراميدز والمصري بطولة الكونفدرالية.

دوري أبطال إفريقيا

وقال مصدر من المكتب التنفيذي في كاف لـ FilGoal.com: "استقررنا في الساعات الماضية على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب".

وأضاف "اختيار المغرب جاء بأغلبية أصوات المكتب التنفيذي بعدما كان هناك استقرار على إقامة المباراة النهائية في السنغال".

يذكر أن نهائي نسخة 2020 أقيم في مصر وأقيم نهائي النسخة الماضية في المغرب.

الكونفدرالية

وواصل "تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري بعدم تقدم مصر بطلب لاستضافة المباراة النهائية جعل هناك شكوك حول إمكانية موافقة على مصر على استضافة النهائي".

وكان بيراميدز قد طلب في وقت سابق استضافة نهائي النسخة الجارية من الكونفدرالية.

وتابع "بالتالي الأقرب نيجيريا وننتظر تقرير من لجنة التراخيص لمعرفة مدى جاهزيته ملعب أكوا إيبوم".

ملعب أكوا إيبوم تقام عليه مباريات منتخب نيجيريا ويتسع لـ 30 ألف متفرج.

وأردف "في حال رفض الملعب سيكون الملعب البديل إما في جنوب إفريقيا أو السنغال".

وأتم "الإعلان سيكون خلال الأيام المقبلة عقب تصديق المكتب التنفيذي على القرارات".

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