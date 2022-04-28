مران الأهلي - اجتماع بين موسيماني وعبد الحفيظ.. وربيعة يبدأ تدريبات الجري

الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:12

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالجهاز الفني للفريق على هامش المران الجماعي للفريق.

واستأنف لاعبو الأهلي التدريبات عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لحساب الجولة 17.

وحرص عبد الحفيظ على مناقشة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني في بعض الأمور التنظيمية والإدارية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وحرص موسيماني وعبد الحفيظ، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

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وتحدث الثنائي خلال الاجتماع مع اللاعبين عن سلبيات مباراة طلائع الجيش أمس، والتأكيد على ضرورة التركيز في الفترة القادمة في منافسات الفريق محليا وإفريقيا.

وبدأ رامي ربيعة مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب وذلك في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وأدى ربيعة المران في الجيم قبل أن يخوض تدريبات الجري حول الملعب للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

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وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق قبل أن يؤدوا جانبا من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني نسبيا على مجموعة اللاعبين التي شاركت في لقاء أمس كاملا.

وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في لقاء طلائع الجيش أمس جانبا من التدريبات الفنية بالكرة.

واختتموا فقرات المران بالمشاركة في تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين. وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني نسبيا على مجموعة اللاعبين التي شاركت في لقاء أمس كاملا.

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام.

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