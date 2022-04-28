تأجيل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 للمحليين
الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.
ولم يُحدد كاف موعد القرعة.
وقال كاف في بيانه:
تم تأجيل قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين الجزائر 2023 المقرر إجراؤها مبدئيا يوم الجمعة 29 أبريل 2022.
سيعلن كاف المواعيد الجديدة في الوقت المناسب.
وكان مقرر أن تقام النسخة الجارية في 2022 لكن تم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن تبدأ البطولة في يناير 2023 وتضم 16 منتخبا.
وأقيمت 7 نسخ سابقة ويعد منتخبا المغرب والكونغو الديموقراطية الأكثر تتويجا باللقب.
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