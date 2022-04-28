تأجيل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

ولم يُحدد كاف موعد القرعة.

وقال كاف في بيانه:

تم تأجيل قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين الجزائر 2023 المقرر إجراؤها مبدئيا يوم الجمعة 29 أبريل 2022.

سيعلن كاف المواعيد الجديدة في الوقت المناسب.

‎وكان مقرر أن تقام النسخة الجارية في 2022 لكن تم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة في يناير 2023 وتضم 16 منتخبا.

وأقيمت 7 نسخ سابقة ويعد منتخبا المغرب والكونغو الديموقراطية الأكثر تتويجا باللقب.

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