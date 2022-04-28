تشكيل تشيلسي – فيرنر وماونت وهافيرتز يقودون الهجوم أمام مانشستر يونايتد

يقود الألماني تيمو فيرنر هجوم تشيلسي في مواجهة مانشستر يونايتد بلقاء مُقدم من الجولة 37 في الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة اليوم نظرا لمواجهة مقبلة ستجمع تشيلسي مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل البلوز:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطوني رودريجيز - تياجو سيلفا

الوسط: رييس جيمس – جورجينيو – نجولو كانتي – ماركوس ألونسو

الهجوم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز - تيمو فيرنر

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 من 34 مباراة.

ويفصل يونايتد عن المركز الرابع 6 نقاط فقط مع خوض أرسنال مباراة أقل.

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