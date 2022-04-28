تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام تشيلسي

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة تشيلسي بلقاء مُقدم من الجولة 37 في الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة اليوم نظرا لمواجهة مقبلة ستجمع تشيلسي مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أليكس تيليس – فيكتور ليندلوف – رافائيل فاران – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – نيمانيا ماتيتش – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني إيلانجا – كريستيانو رونالدو

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 من 34 مباراة.

ويفصل يونايتد عن المركز الرابع 6 نقاط فقط مع خوض أرسنال مباراة أقل.

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