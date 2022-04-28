تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام تشيلسي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بهدفه في مرمى نورويتش سيتي

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة تشيلسي بلقاء مُقدم من الجولة 37 في الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة اليوم نظرا لمواجهة مقبلة ستجمع تشيلسي مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر:

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أليكس تيليس – فيكتور ليندلوف – رافائيل فاران – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – نيمانيا ماتيتش – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني إيلانجا – كريستيانو رونالدو

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 من 34 مباراة.

ويفصل يونايتد عن المركز الرابع 6 نقاط فقط مع خوض أرسنال مباراة أقل.

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