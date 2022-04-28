ذا أثليتك: كلوب جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2026

وقع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على عقود تجديد تعاقده مع الفريق للاستمرار حتى 2026 بحسب شبكة "ذا أثليتك".

ويمتد عقد كلوب مع ليفربول حتى 2024.

وكان متوقعا أن يرحل كلوب بنهاية تعاقده مع الريدز في 2024 للحصول على إجازة إذ سيكون قد استمر مع الفريق لـ 9 مواسم منذ توليه المهمة في أكتوبر 2015.

وأشارت الشبكة الموثوقة أن مايك جوردون مالك ليفربول كان حاضرا مساء الأربعاء مواجهة الريدز ضد فياريال والتي انتهت بالفوز 2-0.

وأضاف التقرير "يُعتقد أنه كان هناك للمساعدة في إبرام صفقة جديدة مع كلوب، في ظل حضور مارك كوسيكي وكيل المدرب الألماني أيضا في ملعب أنفيلد على بعد بضعة مقاعد من جوردون".

الموسم الحالي يسعى الريدز لتحقيق الرباعية، فازوا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وينافسون على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلق يورجن كلوب وحشا كاسرا في ليفربول، حيث قاد مدرب ماينز ودورتموند السابق، الريدز في 371 مباراة حقق فيهم 232 انتصارا و77 تعادلا و62 هزيمة.

وعلى رأس عديد البطولات التي حققها مع الفريق، يأتي لقب الدوري في 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019، بجانب فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في 2019 و2020.

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