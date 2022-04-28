مهند لاشين: أخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش.. والزمالك أبرز المهتمين بضمي

كشف مهند لاشين لاعب وسط نادي طلائع الجيش عن خوضه الموسم الاخير بقميص فريقه قبل الانتقال إلى تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وخطف مهند لاشين الأضواء عقب ظهور بشكل جيد مع المنتخب الوطني فترة تولي المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش .

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: " هناك خبر جيد قريبا وأمتلك أكثر من عرض من بينهم نادي الزمالك لكن الأمر في يد مجلس إدارة طلائع الجيش".

وأوضح "الموسم الحالي هو الأخير لي مع طلائع الجيش لكن لا أعلم ما هي المستجدات في المستقبل".

وينتهي عقد مهند لاشين طلائع الجيش بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير 2023 دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأرجع لاشين ظهور فريقه بشكل جيد وفرض نتيجة التعادل على النادي الأهلي إلى إغلاق المساحات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف " خلال الشوط الأول نفذنا تعليمات طارق العشري بشكل ممتاز ومن الطبيعي أن نتراجع في الشوط الثاني ونجحنا في غلق المساحات خاصة أن قوة الأهلي في اللعب على المساحات ىبين الخطوط".

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما خسر أمام الفريق العسكري في السوبر المصري بركلات الترجيح، وتعادل معه في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز الـ11.

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