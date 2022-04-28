مهند لاشين: أخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش.. والزمالك أبرز المهتمين بضمي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 13:15

كتب : محمود حمدي

الأهلي - طلائع الجيش - مهند لاشين

كشف مهند لاشين لاعب وسط نادي طلائع الجيش عن خوضه الموسم الاخير بقميص فريقه قبل الانتقال إلى تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وخطف مهند لاشين الأضواء عقب ظهور بشكل جيد مع المنتخب الوطني فترة تولي المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش .

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: " هناك خبر جيد قريبا وأمتلك أكثر من عرض من بينهم نادي الزمالك لكن الأمر في يد مجلس إدارة طلائع الجيش".

أخبار متعلقة
محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب مهند لاشين: لم أوقع لـ الأهلي.. وأمير مرتضى يحاول ضمي لـ الزمالك منذ 3 سنوات طلائع الجيش يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن بسام ولاشين

وأوضح "الموسم الحالي هو الأخير لي مع طلائع الجيش لكن لا أعلم ما هي المستجدات في المستقبل".

وينتهي عقد مهند لاشين طلائع الجيش بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير 2023 دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأرجع لاشين ظهور فريقه بشكل جيد وفرض نتيجة التعادل على النادي الأهلي إلى إغلاق المساحات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف " خلال الشوط الأول نفذنا تعليمات طارق العشري بشكل ممتاز ومن الطبيعي أن نتراجع في الشوط الثاني ونجحنا في غلق المساحات خاصة أن قوة الأهلي في اللعب على المساحات ىبين الخطوط".

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما خسر أمام الفريق العسكري في السوبر المصري بركلات الترجيح، وتعادل معه في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز الـ11.

إقرأ أيضا

موسيماني: ماذا أفعل؟

العشري: أشفق على الأهلي

فحص طبي للسولية

كلوب: علينا الحذر

مهند لاشين نادي الزمالك طلائع الجيش النادي الأهلي
نرشح لكم
محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي فحص طبي لـ السولية بعد إصابته أمام طلائع الجيش مؤتمر العشري: أشفق على الأهلي من الإجهاد مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟ الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش لا ثأر الليلة.. بيراميدز يسقط أمام كليوباترا في مستهل ولاية جونياس الثانية أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده
أخر الأخبار
تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد 20 دقيقة | أوروبا
وفاة مينو رايولا بعد صراع مع المرض 32 دقيقة | أوروبا
مهند لاشين: أخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش.. والزمالك أبرز المهتمين بضمي ساعة | مصر
تقرير: النني ضمن قائمة 6 نجوم لإعادة إحياء جالاتاسراي ساعة | المحترفون
تقرير تركي: أتالانتا مصمم على ضم مصطفى محمد ساعة | الدوري الإيطالي
رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب ساعة | أوروبا
دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي 2 ساعة | آسيا
مواعيد مباريات الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد المصري ومواجهات بالدوري الأوروبي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي