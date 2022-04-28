رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن بيني زهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي سيعقد اجتماعا اليوم مع مسؤولي بايرن ميونيخ.

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وسط أنباء عديدة حول رغبة برشلونة في ضم الهداف البولندي.

وكتب رومانو في تويتر: "بيني زهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي متواجد في ميونيخ اليوم لعقد اجتماع مع مسؤولي بايرن لمناقشة موقف عقد اللاعب".

وأضاف "برشلونة عمل خلال الأسابيع الماضية على الاتفاق مع ليفاندوفسكي الذي يعد هدفه الأول في الميركاتو لكن لا يوجد اتصال بين الناديين حتى الآن في انتظار موقف بايرن".

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 372 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 342 هدفا وصنع 71 آخرين.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم صاحب الـ33 عامامن بايرن الصيف المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.

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