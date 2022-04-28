دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا واكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وضمن متصدرو المجموعات مقاعدهم إضافة إلى أفضل 3 فرق بالمركز الثاني من المجوعات الخمسة عن منطقة غرب آسيا للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وتأهل الثلاثي السعودي الهلال والشباب والفيصلي وشباب الأهلي دبي الإماراتي و الثنائي القطري الريان والدحيل وناساف الأوزبكي وفولاد الإيراني للدور التالي.

الريان يكلف دياز الهزيمة الأولى

فاز الريان القطري على الهلال السعودي 2-0 ليكلف الأرجنتيني رامون دياز الهزيمة الأولى في ولايته الثانية مع حامل لقب البطولة بعد 12 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات.

وسجل لاعب الهلال جانغ هيون-سوو (5 بالخطأ في مرمى فريقه) ويوهان بولي (43) هدفي الفوز لصالح الريان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-0 على ستاد الملك فهد الدولي.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال.

و تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

فوز شرفي

فاز السد القطري على الفيصلي السعودي بهدف دون رد على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق بيدرو ميغيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-2 على نفس الملعب.

وتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات.

وظفر الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

مواجهات مرتقبة

وتخوض الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب مواجهات قوية بحثا عن التأهل لربع نهائي المسابقة واستكمال مشوار البطولة.

ويلتقي الهلال أمام شباب الأهلي دبي في مواجهة قوية للغاية فيما يواجه الشباب منافسه ناساف الأوزبكي.

ويصطدم الريان بمواطنه الدحيل ويلتقي الفيصلي أمام فولاد الإيراني، حيث تقام المباريات يومي 3 و4 فبراير 2023 في مكان واحد بنظام التجمع.