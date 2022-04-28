دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 11:42

كتب : محمود حمدي

الهلال السعودي

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا واكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وضمن متصدرو المجموعات مقاعدهم إضافة إلى أفضل 3 فرق بالمركز الثاني من المجوعات الخمسة عن منطقة غرب آسيا للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وتأهل الثلاثي السعودي الهلال والشباب والفيصلي وشباب الأهلي دبي الإماراتي و الثنائي القطري الريان والدحيل وناساف الأوزبكي وفولاد الإيراني للدور التالي.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد المصري ومواجهات بالدوري الأوروبي محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب دوري أبطال آسيا - الهلال أول المتأهلين.. الريان يحسم قمة الشارقة والوحدات يقسو على السد تقرير: حجازي يقود اتحاد جدة في الكلاسيكو أمام الهلال

الريان يكلف دياز الهزيمة الأولى

فاز الريان القطري على الهلال السعودي 2-0 ليكلف الأرجنتيني رامون دياز الهزيمة الأولى في ولايته الثانية مع حامل لقب البطولة بعد 12 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات.

وسجل لاعب الهلال جانغ هيون-سوو (5 بالخطأ في مرمى فريقه) ويوهان بولي (43) هدفي الفوز لصالح الريان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-0 على ستاد الملك فهد الدولي.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال.

و تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

فوز شرفي

فاز السد القطري على الفيصلي السعودي بهدف دون رد على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق بيدرو ميغيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-2 على نفس الملعب.

وتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات.

وظفر الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

مواجهات مرتقبة

وتخوض الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب مواجهات قوية بحثا عن التأهل لربع نهائي المسابقة واستكمال مشوار البطولة.

ويلتقي الهلال أمام شباب الأهلي دبي في مواجهة قوية للغاية فيما يواجه الشباب منافسه ناساف الأوزبكي.

ويصطدم الريان بمواطنه الدحيل ويلتقي الفيصلي أمام فولاد الإيراني، حيث تقام المباريات يومي 3 و4 فبراير 2023 في مكان واحد بنظام التجمع.

إقرأ أيضا

موسيماني: ماذا أفعل؟

العشري: أشفق على الأهلي

فحص طبي للسولية

كلوب: علينا الحذر

الهلال ، السعودي الريان القطري الدحيل القطري دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا - الهلال أول المتأهلين.. الريان يحسم قمة الشارقة والوحدات يقسو على السد تعديلات ثورية.. الاتحاد السعودي يعلن تغييرات في عدد الأجانب وفرق دوري محمد بن سلمان دوري أبطال آسيا - تفوق سعودي في الجولة الثانية.. والقوة الجوية يسقط أمام مومباي التعاون يخسر في دوري أبطال آسيا بمشاركة مصطفى فتحي مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي 13 دقيقة | آسيا
مواعيد مباريات الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد المصري ومواجهات بالدوري الأوروبي ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يستعد لتجديد عقد كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب 10 ساعة | الدوري المصري
محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران على سبورتنج وهليوبوليس 10 ساعة | رياضات أخرى
إيمري: النتيجة كانت مرشحة للزيادة.. لم نهدد ليفربول ولم نخلق هجمات 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فحص طبي لـ السولية بعد إصابته أمام طلائع الجيش 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي