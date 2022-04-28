محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب

محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي

فحص طبي لـ السولية بعد إصابته أمام طلائع الجيش

مؤتمر جونياس: توليت تدريب بيراميدز منذ يومين.. وحاولت حماية رمضان صبحي