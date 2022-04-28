مؤتمر جونياس: توليت تدريب بيراميدز منذ يومين.. وحاولت حماية رمضان صبحي

كشف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز عن سبب معاناة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وخسر تاكيس جونياس في مستهل ولايته الثانية مع بيراميدز بنتيجة 1-0 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 من الدوري.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي: "الفريق عانى من العديد من المشاكل قبل مواجهة سيراميكا، أهمها أنني توليت تدريب بيراميدز قبل يومين فقط، مع ضغط مباريات كبير وسفر طويل في ظل رفض تأجيل اللقاء لبعض الوقت".

وأضاف "هناك غيابات عديدة ومؤثرة في صفوف الفريق، ورغم ذلك لا أريد الحديث عن الأعذار أو الأمور المحيطة، وفي النهاية انتصر سيراميكا".

وتابع "الفريق يحتاج للمزيد من العمل والصبر خلال المرحلة المقبلة، الأمور ستكون أفضل بكثير في السمتقبل زلكن لابد من الصبر والعمل الجاد وعدم اليأس وعدم التوقف مطلقا على خسارة مباراة بل تكون حافزا في المباريات المقبلة".

وعند سؤاله عن عدم مشاركة رمضان صبحي، قال جونياس: "اللاعب لم يكن جاهزا بنسبة 100% لخوض المباراة خاصة وأنه عائد من فترة غياب طويلة تخطت الشهر، وعدم الدفع به كان بهدف حمايته لأنه لاعب مهم لكرة القدم المصرية، وأحد أهم اللاعبين لبيراميدز ومنتخب مصر ولابد من حمايته وعدم إشراكه في اللقاءات إلا وهو جاهز تماما لخوض المباريات".

وقال جونياس إنه يتوجه بجزيل الشكر لإدارة النادي وممدوح عيد الرئيس التنفيذي، على الثقة الكبيرة التي وضعها فيه والاستعانة به مرة أخرى لتدريب الفريق واستكمال ما بدأه مع النادي في نهاية الموسم الماضي، مشددا على أن ثقة الإدارة فيه غالية، وعاد لمنصبه مجددا بسبب الإدارة وكذلك مجموعة اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم النادي بين صفوفه، وثقته في تحقيق النجاح مع هذه المنظومة بشرط الصبر في المرحلة الحالية، لأن الأمر ليس سهلا ولكنه سيأتي لا محالة.

وأوضح جونياس أن الفارق الواضح بين ولايته الأولى والولاية الحالية، هو تحسن نوعية اللاعبين بفضل الانتدابات الرائعة من جانب إدارة النادي في فترتي التعاقدات خلال الصيف والشتاء وضم مجموعة ممتازة من اللاعبين في مختلف المراكز، ومع العناصر القديمة يثق في أنه سيحقق النجاح معهم، لأن الوقت عامل مهم في كسب الثقة، وسيعمل على علاج الأخطاء في المرحلة المقبلة.

وشدد تاكيس أنه لا يلوم أي لاعب في الفريق على الخسارة أمام سيراميكا، فالجميع قدم أفضل ما لديه ولا يتحمل أي منهم المسئولية، وبصفته المدير الفني والمسئول الأول عن الفريق فإنه يتحمل المسئولية كاملة، وسيعمل على علاج بعض السلبيات والأخطاء التي ظهرت في ظل توالي المباريات في المرحلة المقبلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ويتبقى له مباراة مؤجلة.