لا ثأر الليلة.. بيراميدز يسقط أمام كليوباترا في مستهل ولاية جونياس الثانية

فشل بيراميدز في تحقيق الثأر من سيراميكا كليوباترا، الذي هزمه 4-2 في الدور الثاني من الموسم الماضي، ليخسر منه 1-0 في الجولة الـ 16 من الدوري المصري اليوم الأربعاء.

وسجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد، ليحصد كليوباترا نقطته الـ 17، ويصعد للمركز الـ 12، فيما ظل بيراميدز ثالثا بـ 29 نقطة، بعد هزيمته الثالثة محليا، وخروجه الإفريقي قبل أيام من قبل مازيمبي.

وخسر تاكيس جونياس في مستهل ولايته الثانية مع الفريق حيث حل مدربا للفريق خلفا لإيهاب جلال، بعد أن حقق 5 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة، في ولايته الأولى.

التشكيل

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، بثلاثي جديد في تشكيل فريقه، وأجلس جونياس، في ظهوره الأول في ولايته الثانية، رمضان صبحي على دكة البدلاء، فيما دفع بهشام محمد ومحمد صادق ومحمود صابر في التشكيل الأساسي.

وضم التشكيل كل من..

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – محمود صابر – عبد الله السعيد

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: المهدي سليمان – حسين السيد – أحمد توفيق – بلاتي توريه – إريك تراوري – رمضان صبحي – وليد الكرتي – دودو الجباس – محمود وادي

أما هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا فضم تشكيله..

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن

الوسط: محمود نبيل – وينفول كوابينا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: مصطفى ميسي

البدلاء: محمد كوكو – وليد عبد المنعم – علاء عطا – عبد الله جمعة – كوامي بونسو – بلال السعيداني – إيفانز منساه – شريف دابو – شادي حسين

ملخص المباراة

مرت الدقائق الأولى بطيئة بين الفريقين، حتى كسر محمد صادق حاجز الصمت ببينية إلى محمود صابر، لكن الأخير سدد بعيدا عن مرمى محمد عامر في الدقيقة 22.

وبعد دقيقتين، سدد فخر الدين بن يوسف خلفية مزدوجة من عرضية محمد حمدي بعيدة عن المرمى.

ولكن عكس رياح المباراة، سجل كليوباترا الهدف الأول في الدقيقة 28 بعد خطأ قاتل من علي جبر فشل شريف إكرامي في معالجته، لتعود الكرة لمصطفى ميسي الذي مرر عرضية على رأس محمد إبراهيم ليسجل هدف فريقه الأول.

وفي الدقيقة 38، أخطأ عبد الله محمود في السيطرة على الكرة ليخطفها منه إسلام عيسى، ويحصل منه على ركلة جزاء، ولكن حكم الفيديو استدعى محمد الحنفي، ليعكس الأخير قراره بعدما اكتشف خطأ من عيسى على محمود أثناء خطف الكرة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة تقدم كليوباترا، ليضغط بيراميدز بقوة أكبر في الشوط الثاني، ويشرك جونياس وليد الكرتي بدلا من محمد صادق، ومحمود وادي بدلا من محمود صابر، وإريك تراوري بدلا من فخر الدين بن يوسف.

ولكن بيراميدز لم يخلق الكثير من الفرص، وأخطرها كانا فرصتين واحدة في الدقيقة 64 بتصد عامر عامر أمام فخر الدين بن يوسف ثم تشتيت من على خط المرمى من عبد الله محمود بعد تسديدة محمود صابر، وأخرى في الدقيقة 80 من عرضية عمر جابر ورأسية أحمد أيمن منصور التي أخطأت المرمى.

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