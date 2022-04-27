أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقديمه لاستئناف ضد حكم المحكمة الاقتصادية ضده بالحبس عامين والغرامة، في قضيتين اتُهم فيهما بسب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال منصور في فيديو عبر يوتيوب: "نفس المحكمة حكمت لي بالبراءة في قضيتين مشابهتين من قبل، ولكن لا تعليق على أحكام القضاء".

وأوضح "مع احترامي لسيادة القاضي الجليل، عندما وصلتنا معلومات أنه سيحكم ضدي طلبت بشكل رسمي رد القاضي، ولكنه أصدر هذا الحكم الذي لن أعلق عليه لأنه ليس من حقي أو سلطتي التعليق على الحكم القضائي".

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وشدد "سأحصل على حقي بالقانون. الحكم أول درجة وسندفع الكفالة وسنقدم الاستئناف. القضيتان لا سب وقذف فيهما".

وأتم "نسيت أن حسن مصطفى عاد. عندما عاد أول مرة تم عزلي، ثم سقطت بالتزوير في انتخابات مجلس الشعب. من معه الله لا يخاف، ومرتضى منصور من يحبونه بالملايين".

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