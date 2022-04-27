هدف كوميدي قد يحسم اللقب.. بولونيا يقدم هدية لـ ميلان بإسقاط إنتر

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

إنتر - بولونيا - الدوري الإيطالي

سقط إنتر في فخ بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف لتتعطل حافلة النيراتزوري للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

وسجل لإنتر إيفان بريسيتش بينما سجل لبولونيا ماركو أرنوتوفيتش ونيكولا سانسوني ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

ويعد هدف بريزيتش أسرع هدف لإنتر خلال الموسم الحالي ( بعد دقيقيتان و53 ثانية).

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ويعتبر نيكولو باريلا ثان لاعب إيطالي بعد دومينيكو بيراردي يقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة على مستوى الـ5 دوريات أوروبا الكبرى.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد إنتر عند النقطة 72 بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان 74 نقطة.

بينما ارتفع رصيد بولونيا عند النقطة 42 في المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإيطالي.

ملخص المباراة

وتقدم إنتر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد مجهود كبير من بريسيتش لينفرد بالحارس ويضعها على يمين حارس المرمى.

وعادل ماركو أرنوفيتش لاعب بولونيا النتيجة عند الدقيقة 28 بعد رأسية قوية سكنت يمين شباك حارس إنتر.

وكاد دينزل دومفريس ليعيد تقدم إنتر من جديد من رأسية لكن تصطدم بالعارضة.

واقتنص نيكولا سانسوني هدف الفوز لبولونيا بعد خطأ من حارس مرمى إنتر بعد لحظة ارتباك بينه وبين الدفاع ليسدد الكرة نحو مرماه ويستغلها مهاجم بولونيا ويدخلها الشباك عند الدقيقة 81.

وتواصلت مساعي إنتر لإدراك التعادل من جديد لكن دون أن تهتز الشباك لتنتهي المباراة بخسارة إنتر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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