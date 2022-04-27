تشكيل الدوري المصري – جونياس يدفع بثلاثي جديد ضد كليوباترا.. وشعبان يتسلح بـ إبراهيم

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس يقود المران الأول له مع بيراميدز

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، بثلاثي جديد في تشكيل فريقه، لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 16 من الدوري المصري.

وأجلس جونياس، في ظهوره الأول في ولايته الثانية، رمضان صبحي على دكة البدلاء، فيما دفع بهشام محمد ومحمد صادق ومحمود صابر في التشكيل الأساسي.

وضم التشكيل كل من..

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – محمود صابر – عبد الله السعيد

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: المهدي سليمان – حسين السيد – أحمد توفيق – بلاتي توريه – إريك تراوري – رمضان صبحي – وليد الكرتي – دودو الجباس – محمود وادي

أما هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا فضم تشكيله..

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن

الوسط: محمود نبيل – وينفول كوابينا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: مصطفى ميسي

البدلاء: محمد كوكو – وليد عبد المنعم – علاء عطا – عبد الله جمعة – كوامي بونسو – بلال السعيداني – إيفانز منساه – شريف دابو – شادي حسين

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

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