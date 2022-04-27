تقرير: تريزيجيه على رادار بيشيكتاش

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

دخل محمود حسن تريزيجيه لاعب بيشاكشهير المعار من أستون دائرة اهتمام بيشيكتاش التركي تمهيدا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

وبحسب صحيفة "Fantik" التركية فإن بيشكتاش يسعى للتعاقد مع جناح أيسر وظهر اسم تريزيجيه بشكل مفاجئ على ردار النادي التركي.

وأوضحت الصحيفة أن بشيكتاش مهتم بتريزيجيه تزامنا مع اقتراب عقده من النهاية مع إسطنبول باشاكشهير، حيث ينتهي بنهاية الموسم.

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وأفادت الصحيفة أن أستون فيلا يسعى للتخلص من تريزيجيه الذي ينتهي عقده في صيف 2023 بعد أن خرج من حسابات المدرب ستيفن جيرارد.

وشارك تريزيجيه مع باشاكشهير منذ انضمامه في يناير في 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وكان النجم المصري قد لعب سابقا مع قاسم باشا في تركيا وانتقل بعد ذلك إلى فريق أستون فيلا أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

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محمود حسن تريزيجيه بشيكتاش
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