تشكيل الأهلي - حسام حسن أساسي لأول مرة في الدوري أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:35

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حسام حسن

ظهر حسام حسن مهاجم الأهلي لأول مرة في تشكيل فريقه الأساسي خلال الدوري المصري أمام طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بحسام حسن في التشكيل الأساسي للفريق.

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وتعد هذه هي المرة الأولى لحسام حسن التي يظهر في تشكيل الأهلي الأساسي سواء في الدوري المصري أو بطولة إفريقيا منذ انضمامه للفريق الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: بيرسي تاو – حسام حسن – حسين الشحات

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك، ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

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