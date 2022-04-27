كلوب يكشف اللحظة التي تحول فيها موسم ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اللحظة الفاصلة في تحول موسم 2021-2022 بالنسبة لفريقه.

لم يكن النصف الأول من موسم الدوري الإنجليزي جيدا بما يكفي بالنسبة لليفربول، الذي تراجع في الجدول، قبل أن ينتفض رفاق محمد صلاح وينافسون مانشستر سيتي على لقب الدوري قبل 5 مباريات من نهاية الموسم.

وقال كلوب: "أعتقد أن اللحظة التي تغير فيها كل شيء هذا الموسم كانت عندما عدت من إصابتي بفيروس كورونا، كانت مباراتنا التالية في الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد، وكنا متأخرين عن سيتي بـ14 نقطة ولنا مباراتين مؤجلتين. وقتها قلت مع اللاعبين (لما لا نحاول)".

وأضاف في مؤتمر صحفي "لدينا طموحات كبيرة، كل مباراة يجب أن تبدو كمباراة نهائية بالنسبة لنا. وبالفعل كل مباراة متبقية لنا هذا الموسم هي مباراة نهائية".

وصل الفارق بين سيتي وليفربول في قمة الجدول الآن إلى نقطة واحدة.

وعن رغبته في الفوز بكل مباراة، أوضح كلوب "منذ توليت قيادة ليفربول كانت الأمور تسير على هذا النحو، نحن ليفربول، علينا أن نقاتل في كل مباراة كما لو أننا لم نفز على مدار الـ12 عاما الماضية. هذا هو الوضع دائما هنا ولم يتغير".

وأردف المدرب الألماني "الكل يحارب أمامك، هل يمكنك أن تتذكر مباراة لم يهتم بها أحد؟".

وواصل "وصلنا لما نحن فيه لأننا حققنا النتائج التي كنا بحاجة إليها. الكثير من المدربين واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم ليكونوا في هذا الموقف. علينا أن نستمتع به".

وعن قوة فريقه التهديفية قال "هناك 20 لاعبا في فريقي سجلوا هذا الموسم، إنها إحصائية رائعة".

وتابع "اعتبر أن المدافع الذي أنقذ مرمانا من على الخط نجح في تسجيل هدف، كما أن أليسون بيكر أيضا قام بتصديات قيمتها تعادل قيمة تسجيل الأهداف".

وأتم "تركيزنا الآن منصب بنسبة 100% على مواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء، بعدما عبر عقبة يوفنتوس في دور الـ16 وبايرن في ربع النهائي.

ويقام لقاء الإياب في ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي البطولة يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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