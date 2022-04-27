كرة سلة – الاتحاد المصري يقر بأحقية الزمالك بلقب الكأس موسم 74-75

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

شعار نادي الزمالك

أضاف الاتحاد المصري لكرة السلة بطولة كأس مصر موسم 74-75 لسجل بطولات النادي الأبيض بشكل رسمي.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك باللقب.

وأعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي على تويتر اعتماد أحقية الزمالك في البطولة وكتب: "خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي أقيم يوم الإثنين الماضي تقرر إضافة بطولة كأس مصر موسم 74-75 لسجل بطولات نادي الزمالك بشكل رسمي".

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وأوضح "بعد استعراض المستندات المقدمة من نادي الزمالك، وجه مجلس الإدارة بإضافة وإثبات بطولة كأس مصر في نسخة 74-75 لسجل بطولات نادي الزمالك ليصبح رصيده في عدد مرات التتويج باللقب 12 بطولة".

وبذلك حقق الزمالك بطولات كأس مصر لكرة السلة في المواسم التالي: "74-75، 78-79،79-80 ، 80-81، 90-91، 96-97، 97-98، 99-2000، 2000-2001، 2001-2002، 2002-2003، 2005-2006".

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