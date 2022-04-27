أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري

توفي محمد الجمل مدرب فريق مواليد 2003 بنادي الاتحاد السكندري عن عمر يناهز 40 عاما بعدما تعرض لأزمة قلبية.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر فيسبوك: "نادي الاتحاد السكندري ينعي محمد الجمل المدرب العام لفريق 2003 ببالغ الأسى والحزن، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وكشف نادي سبورتنج عن تفاصيل وفاة الجمل في بيان عبر صفحة النادي في فيسبوك قائلا:

:"تعرض محمد الجمل عضو لجنة كرة القدم للسقوط بالنادي أثناء ممارسته لعبة البادل تنس وعلى الفور إنتقلت سيارة الإسعاف وتم إجراء الإسعافات الأولية وتم نقله إلى المستشفى ثم توفي".

"وينعي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببالغ الحزن والآسى أسرة الفقيد سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات كأس مصر الموسمين الماضي والحالي

أجندة الأهلي في مايو ويونيو

أجندة الزمالك في مايو ويونيو

مواعيد مباريات الدوري المصري من الجولة 18 إلى 23