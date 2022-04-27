إنبي: لا عروض رسمية لـ إيبوكا.. ومخطط طولان نجح أمام الإسماعيلي

أوضح عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة العروض المقدمة لهداف الفريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وقاد جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد الفريق البترولي للفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في مباراة مثيرة جمعت بينهما الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية في الجولة 16 من الدوري.

وقال عبدالناصر لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد: "أسمع فقط عن عروض إيبوكا عبر وسائل الإعلام لو كان هناك عروضا رسمية كنا سنعلم من خلال مجلس إدارة النادي".

وأضاف "لا توجد عروض رسمية للتعاقد مع إيبوكا حتى الآن والحديث يكثر خلال فترتي الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية لكن خلال الفترة الحالية لا نملك شيئ رسمي".

وعن مواجهة الإسماعيلي أوضح "تعليمات حلمي طولان كانت واضحة بأن الإسماعيلي سيدخل المباراة بشكل مندفع وعلينا استغلال الهجمات المرتدة وفرض الرقابة اللصيقة ولاعبونا كانوا رجالا ونفذوا مخطط المدرب ونجحنا في تحقيق الفوز".

وتابع "الفوز على الإسماعيلي بمثابة 6 نقاط لأن مستويات كل الفرق قريبة جداونتيجة مباراة أو مباراتين تقلب ترتيب الدوري لذلك الفوز كان مهم وضروري جدا".

ووجه رسالة للنادي الإسماعيلي قائلا: "أتمنى النادي الإسماعيلي يطلع من كبوته قريبا وسيظل طوال تاريخه مصنعا للنجوم لكن الأحداث الحالية نتيجة تراكم أزمات خلال السنوات الأخيرة. أتمنى أن يخرجوا منها سريعا".

بتلك النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل.

فيما وصل إنبي للنقطة 19 في المركز العاشر وله لقاء مؤجل كذلك

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