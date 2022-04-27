كرة سلة - أحمد مرعي: الأهلي فريق متكامل.. وهذا موقف الاتحاد من ضم أنس أسامة

شدد أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الاتحاد على استحقاق فريقه التأهل إلى نهائي دوري السوبر المصري بعد تحقيقه الفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة "Best of 5" بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات.

وسيلعب الاتحاد مع الأهلي المتأهل على حساب الجزيرة بالنتيجة ذاتها في السلسلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد: "فريقنا حقق تأهل مستحق ولعب بروح قتالية وجماعية عالية يمكن أول مباراة كانت سهلة لكن المباراة الثانية والثالية شهدتا ندية وإثارة ونجحنا في نحسم الأمور".

وأوضح "مباريات الزمالك الموسم السابق كانت أصعب لكن وجود المحترف صانع الألعاب والتر هودج، وهاجمني بعض الأشخاص وكأنني أختصر قوة الزمالك في هذا اللاعب فقط، ولكن في الحقيقة كان له دور كبير جدا والمحترف الموجود حاليا جيد لكنه ليس نفس المركز ولا الدور وكذلك لعب الزمالك في بطولة الـBAL بتشكيلة مختلفة عن مباريات الدوري أثر سلبا عليهم على عكس التجانس الموجود في فريقنا".

وعن مواجهة الأهلي شدد "فرقة الأهلي أصبحت فرقة متكاملة بعد فترة بناء ثلاث سنوات ومعاهم جهاز فني على مستوى عال. كل مباراة تكون لها ظروفها الخاصة وحالة اللاعبين وتركيزهم ستكون الفارق".

وواصل " أوجستي مدرب كبير وواجهته وهو مدرب للزمالك وخرجنا من البطولة العربية وهو مع الأهلي وأصبح مبارياتنا بمثابة ديربي مهم في أي مسابقة".

وكشف "أنس أسامة لاعب كبير وأي نادي يتمنى وجوده في صفوفه لكن الأمر سيتوقف على موقفه مع نادي الزمالك. بالطبع إذا كان هناك فرصة سيكون إضافة كبيرة مع قانون الصفقات اللي وضعه اتحاد السلة".

وتابع "قانون الصفقات اللي وضعه اتحاد السلة صعب جدا لأن نادي الاتحاد يحتاج دعم بأكثر من لاعب أو اثنين لتجديد الدماء وارتفاع معدل أعمار بعض اللاعبين مع احترامي لوجهة النظر الفنية ورغبته في زيادة حجم المنافسة".

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة على اقتصار تعاقد بطل دوري السوبر على ضم صفقة واحدة فقط خلال الموسم الجديد وتعاقد الوصيف مع صفقتن.

واختتم "تدريب نادي الزمالك شرف لكن عقدي ممتد مع الاتحاد للموسم الجاي 2022-2023 وما بيني وبين الاتحاد ليس عقد وتواريخ. أنا أنظر لمصلحة الفريق قبل أي شيء آخر".

وتنطلق السلسلة النهائية بين الاتحاد والأهلي لتحديد بطل الدوري يوم 8 مايو المقبل.

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