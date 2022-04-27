تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 14:32
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة البريميرليج موعد إقامة آخر مباراتين مؤجلتين في الموسم الحالي.
وتأجلت مباراتي ليفربول أمام ساوثامبتون ومانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون بسبب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون 11 مايو المقبل على ملعب مولينيو.
وسيلعب ليفربول أمام ساوثامبتون 17 مايو المقبل على ملعب سانت ميري.
وتأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد على حساب مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي.
ويتنافس مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتصدر رجال جوارديولا الدوري برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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