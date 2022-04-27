تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة البريميرليج موعد إقامة آخر مباراتين مؤجلتين في الموسم الحالي.

وتأجلت مباراتي ليفربول أمام ساوثامبتون ومانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون بسبب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون 11 مايو المقبل على ملعب مولينيو.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري رئيس المصري: التحكيم سبب وداع الكونفدرالية.. وبحث جدوى المشاركة كان رد فعل غاضب كرة سلة - أحمد مرعي: الأهلي فريق متكامل.. وهذا موقف الاتحاد من ضم أنس أسامة

وسيلعب ليفربول أمام ساوثامبتون 17 مايو المقبل على ملعب سانت ميري.

وتأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد على حساب مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي.

ويتنافس مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتصدر رجال جوارديولا الدوري برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات كأس مصر الموسمين الماضي والحالي

أجندة الأهلي في مايو ويونيو

أجندة الزمالك في مايو ويونيو

مواعيد مباريات الدوري المصري من الجولة 18 إلى 23

ليفربول مانسشتر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا صن: مستعينا بـ تيفيز.. كارديف يطالب نانت بـ 80 مليون إسترليني بسبب سالا بعد مرور 34 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي جيسوس: هالاند إلى سيتي؟ سينجح كثيرا إذا انضم لنا رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري أسطورة أرسنال يسهب في الإشادة بمحمد النني كلوب: الفضل يعود لـ صلاح وروبرتسون في إيجاد طريقة لهز شباك إيفرتون صلاح يشارك بنزيمة ومبابي في إنجاز مدهش بالدوريات الـ5 الكبرى
أخر الأخبار
تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ 22 دقيقة | أوروبا
أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
رئيس المصري: التحكيم سبب وداع الكونفدرالية.. وبحث جدوى المشاركة كان رد فعل غاضب ساعة | الكونفدرالية
كرة سلة - أحمد مرعي: الأهلي فريق متكامل.. وهذا موقف الاتحاد من ضم أنس أسامة ساعة | رياضات أخرى
إنبي: لا عروض رسمية لـ إيبوكا.. ومخطط طولان نجح أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة 3 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي