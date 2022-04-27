11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو

أربع مباريات في مايو وثلاث في يونيو، سبع مباريات في الدوري سيلعبها الأهلي خلال الشهرين المقبلين أعلنت رابطة الأندية مواعيدها.

ويلعب الأهلي أيضا أمام بيراميدز في كأس مصر للموسم الماضي، والمصري بالسلوم لحساب نسخة الموسم الحالي.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الجولات من 18 إلى 23 في الدوري المصري مع المؤجلات. (طالع التفاصيل)

كما أعلنت عن مواعيد مباريات كأس مصر للموسمين الماضي والحالي. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في مايو ويونيو كالتالي:

الأهلي X وفاق سطيف - 6 أو 7 مايو المقبل - ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وفاق سطيف X الأهلي - 13 أو 14 مايو المقبل - إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تم تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 18 بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

البنك الأهلي X الأهلي - الجولة 19 - الأربعاء 18 مايو - الساعة 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب

إنبي X الأهلي - مباراة مؤجلة من الجولة 15 - السبت 21 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد المقاولون العرب

الأهلي X إيسترن كومباني - مباراة مؤجلة من الجولة 14 - الأربعاء 25 مايو - الساعة 8:00 مساء - استاد الأهلي We السلام

المقاولون العرب X الأهلي - الجولة 21 - الأحد 29 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد المقاولون العرب

كأس مصر الموسم الحالي.. الأهلي ضد المصري بالسلوم - الأحد 12 يونيو - الساعة 9:00 - استاد الأهلي We السلام

الأهلي x الزمالك - مباراة مؤجلة من الجولة 20 - الأحد 19 يونيو - الساعة 8:00 مساء - استاد الأهلي We السلام

الأهلي X غزل المحلة - الأربعاء 22 يونيو - الساعة 9:30 مساء - استاد الأهلي We السلام

كأس مصر الموسم الماضي.. الأهلي X بيراميدز - الأحد 26 يونيو - الساعة 9:30 مساء - استاد القاهرة

سموحة X الأهلي - الأربعاء 29 يونيو - الساعة 9:30 مساء - استاد الإسكندرية

وحال صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، فسيتم تعديل موعد مباراته في الجولة 21 أمام المقاولون العرب.

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