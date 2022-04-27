أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وموعد نهاية الدوري ونظام الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق مواعيد خمس جولات من الدوري المصري بجانب المؤجلات. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد دياب في تصريحات لأون تايم سبورتس: "تأجيل مباراة القمة كان بسبب رغبة الرابطة في لعب أكبر عدد ممكن من المؤجلات قبل المواجهة بين الفريقين حفاظا على فرص التنافس".

أخبار متعلقة
11 مباراة في 3 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري 8 مباريات بين الدوري والكأس - أجندة مباريات الزمالك في مايو ويونيو خبر في الجول- كرة طائرة.. الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

وأضاف "سيتم إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم قبل نهاية شهر يونيو".

وتابع "نستهدف إنهاء الدوري في 30 أغسطس، قد يطول الأمر لبضعة أيام أخرى في سبتمبر".

وواصل "لا توجد نية لتعديل نظام الدوري في الموسم المقبل أو عدد الأندية المشاركة فيه، سنستمر بنفس النظام".

وأتم "الكل يعمل من أجل توفي الظروف المتاحة لمنتخب مصر، ننتظر اجتماع اتحاد الكرة مع الجهاز الفني ثم سنجتمع معهم لمعرفة متطلبات المرحلة المقبلة وكيفية تسهيل المهمة لهم".

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات كأس مصر الموسمين الماضي والحالي

أجندة الأهلي في مايو ويونيو

أجندة الزمالك في مايو ويونيو

مواعيد مباريات الدوري المصري من الجولة 18 إلى 23

الأهلي الزمالك الدوري المصري كأس مصر
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري 11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو 8 مباريات بين الدوري والكأس - أجندة مباريات الزمالك في مايو ويونيو الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن مواعيد خمس جولات جديدة مع المؤجلات ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد
أخر الأخبار
أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة 46 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري ساعة | دوري أبطال أوروبا
11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو ساعة | الدوري المصري
8 مباريات بين الدوري والكأس - أجندة مباريات الزمالك في مايو ويونيو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول- كرة طائرة.. الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق ساعة | رياضات أخرى
الموسمان الماضي والحالي -الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر 2 ساعة | مصر
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن مواعيد خمس جولات جديدة مع المؤجلات 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي