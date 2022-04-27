أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وموعد نهاية الدوري ونظام الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق مواعيد خمس جولات من الدوري المصري بجانب المؤجلات. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد دياب في تصريحات لأون تايم سبورتس: "تأجيل مباراة القمة كان بسبب رغبة الرابطة في لعب أكبر عدد ممكن من المؤجلات قبل المواجهة بين الفريقين حفاظا على فرص التنافس".

وأضاف "سيتم إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم قبل نهاية شهر يونيو".

وتابع "نستهدف إنهاء الدوري في 30 أغسطس، قد يطول الأمر لبضعة أيام أخرى في سبتمبر".

وواصل "لا توجد نية لتعديل نظام الدوري في الموسم المقبل أو عدد الأندية المشاركة فيه، سنستمر بنفس النظام".

وأتم "الكل يعمل من أجل توفي الظروف المتاحة لمنتخب مصر، ننتظر اجتماع اتحاد الكرة مع الجهاز الفني ثم سنجتمع معهم لمعرفة متطلبات المرحلة المقبلة وكيفية تسهيل المهمة لهم".

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