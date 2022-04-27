كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 01:38

كتب : FilGoal

حسن قداح - الزمالك X سبورتنج

افتتح الزمالك بطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على سبورتنج بنتيحة 36-28 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

بطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلون إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

الشوط الأول كان قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 17-16 قبل أن يوسع الزمالك الفارق في الشوط الثاني.

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وحقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية على هيليوبوليس بنتيجة 36-23.

ويلتقي الزمالك غدا في الجولة الثانية مع هليوبوليس، بينما يلعب سبورتنج مع الأهلي.

وتختتم البطولة يوم الخميس بموجهة الزمالك والأهلي وسبورتنج مع هليوبوليس.

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