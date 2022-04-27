مؤتمر أنشيلوتي: سنحارب من أجل ليلة سحرية أخرى.. وهذا ما علينا فعله في الإياب

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن على فريقه وجماهيره القتال في مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، من أجل ليلة سحرية أخرى.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد الثلاثاء في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا أن نكون مستعدين. علينا نحن والجمهور أن نحارب مرة أخرى، من أجل ليلة سحرية أخرى".

وشدد "بنزيمة لعب مباراة رائعة كالعادة. كان لديه الشخصية ليسدد ركلة الجزاء بطريقة بارعة. مودريتش أيضا قدم مباراة رائعة، لكن أحيانا عليك الدفع بلاعب جديد في الدقائق الأخيرة لاسترجاع الكرة".

وأردف "لم أسحب مودريتش لأنه كان سيئا. داني سيبايوس أيضا كان رائعا، ولعب بشخصية قوية".

وأكمل "غاضب لأننا خسرنا الكثير من الصراعات في الشوط الأول، سيتي سجل هدفين كان يمكن تفاديهما بالمزيد من التركيز، ولكن ردة فعلنا كانت جيدة وأحيينا المباراة في لقاء الإياب".

وأوضح "بدأنا بشكل سيء للغاية، كنا ناعمين، ولكننا أظهرنا ما أظهرناه من قبل، وهو قدرتنا على رد الفعل".

وأتم "استمرينا في المباراة حتى النهاية، لكن علينا الدفاع بشكل أفضل. كنا جيدين والكرة معنا وخلقنا الفرص، ولكن في الإياب علينا أن ندافع بشكل أفضل، هذا هام للغاية".

اقرأ أيضا

تفاصيل جديدة بشان استئناف كأس مصر للموسم الماضي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

قائمة الزمالك لمواجهة المصري

الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقده مع يوسفاني هيرنانديز