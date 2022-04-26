تشكيل الدوري – عبد الرحمن مجدي والشامي يقودان الإسماعيلي ضد إنبي المتسلح بـ إيبوكا

يقود عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي تشكيل الإسماعيلي، والذي يواجه إنبي في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويدعم أحمد مدبولي الثنائي الهجومي في التشكيل الذي أعلنه حمد إبراهيم وضم..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

الوسط: محمد بن خماسة – محمد عادل – عمر الوحش – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

أما إنبي بقيادة المدرب حلمي طولان، فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار

الوسط: محمد حامد – أحمد العجوز – مؤمن راضي – مصطفى دويدار – محمد النحاس

الهجوم: جون إيبوكا

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في الدوري بـ 11 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ 12 بـ 16 نقطة.

وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف على أون تايم سبورت 1.

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