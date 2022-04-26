تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وديفيد ألابا - ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة هجوم فريقه ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثنائي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في هجوم فريقه.

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بجانب المهاجم البرازيلي الشاب رودريجو.

بينما يلعب فيدي فالفيردي في وسط الملعب بدلا من كاسيميرو العائد من الإصابة والذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – إيدر ميليتاو – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكاس مودريتش – فالفيريدي

الهجوم: فينيسيوس – بنزيمة – رودريجو

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز تشيلسي الإنجليزي في دور الـ8.

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