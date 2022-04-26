ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق

بدأ نادي ريال مدريد اتخاذ خطوات من أجل الإبقاء على عدد من نجوم الفريق خلال المواسم المقبلة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات والصفقات أن ريال مدريد يسعى لتجديد تعاقد لوكا مودريتش نجم فريقه ومنتخب كرواتيا لمدة موسم واحد.

ليستمر مع الملكي حتى نهاية الموسم المقبل 2022/2023.

وينتهي تعاقد مودرتيش البالغ من العمر 36 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

كذلك سيحاول ريال مدريد الحفاظ على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسيسعى لتجديد تعاقده والاحتفاظ به حتى عام 2027.

وشارك فينيسيوس البالغ من العمر 21 عاما في 45 مباراة مع ريال مدريد الموسم الجاري، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

بالإضافة أيضا إلى محاولة تمديد تعاقد المدافع البرتغالي إيدير ميليتاو للفترة ذاتها.

وينتهي تعاقد ميليتاو مع ريال مدريد في عام 2025.

المدافع البالغ من العمر 24 عاما لعب مع ريال مدريد في الموسم الجاري 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويتقرب ريال مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني بعد منافسة مع إشبيلية.

ويلعب ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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