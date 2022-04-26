ثريا محمد لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع الأهلي سارت بسرعة.. وتخوفت بسبب الإصابة

عبرت ثريا محمد لاعبة فريق كرة السلة للسيدات في النادي الأهلي عن سعادتها بعد تجديد تعاقدها مع القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد ثريا محمد لمدة 4 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

وقالت ثريا لـFilGoal.com: "سعيدة بتجديد تعاقدي مع الأهلي وكل ما أريده أن أفوز بكل البطولات مع الفريق".

وأضافت "انتظر الموسم الجديد بفارغ الصبر خاصة بعد إصابتي".

وأشارت "كان لدي الكثير من المخاوف بعد الإصابة لكني كنت متأكدة أن النادي الأهلي سيقف بجانبي سواء على مستوى إجراء الجراحة والتأهيل وأيضا تجديد التعاقد".

وأكمل "على المستوى الشخصي كان لدي الكثير من المخاوف بسبب الإصابة لكن ذلك جعلني أركز أكثر خلال فترة التأهيل لأعود بشكل جيد".

وعن تجديد التعاقد قالت: "المفاوضات مع الأهلي لم تأخذ وقتا طويلا وكان هناك تفاهم بين الطرفين والأمور مرت بسلاسة".

وأكملت "سأكون جاهزة للعودة للتدريبات مع بداية فترة إعداد الفريق للموسم المقبل".

وواصلت "تغيبت عن الموسم الماضي بالكامل بسبب الإصابة والفريق خسر، وهذا حافز قوي لأعود وأساعد الفريق للفوز بكل البطولات".

واستمرت في تصريحاتها "الفريق سيضم صفقتين جديدتين وهذا الأمور سيزيد من قوة الفريق ويساعدنا في حصد البطولات وتحقيق أهدافنا سواء على المستوى المحلي أو إذا شاركنا في بطولات عربية أو إفريقية".

وأتمت "أشكر جمهور الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي بسبب اهتمامهم بي طوال فترة الإصابة ودعمهم لي، ورغم أن رسائل الجمهور كانت مؤثرة جدا إلا أنها كانت الحافز الرئيسي لي لأعود أفضل من السابق".

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