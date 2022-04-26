كرة سلة - تمارا نادر السيد تنتقل إلى فريق نيون السويسري

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

تمارا نادر السيد

انتقلت تمارا نادر السيد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 سنة ونادي الصيد إلى صفوف فريق نيون السويسري للسيدات.

وبدأت تمارا نجلة نادر السيد نجم حراسة مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق مشوار الاحتراف الأوروبي مع كرة السلة من بوابة نادي نيون السويسري.

وينافس نادي نيون على لقب الدوري السويسري لكرة السلة للسيدات، من أجل التأهل لبطولة اليوروليج وهي أقوى بطولة أوروبية في كرة السلة.

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وحصلت تمارا على منحة دراسية من جامعة تكساس والتي تتيح لها اللعب في دوري الجامعات الأمريكي، لكنها فضلت الاحتراف في أوروبا.

جدير بالذكر أن أحمد نادر السيد شقيق تمارا احترف منذ عدة أشهر ضمن صفوف فريق فيزيلا البرتغالي.

وانتقل أحمد نادر السيد الذي يشارك ف مركز حراسة المرمى من الزمالك إلى الفريق البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وكان أحمد نادر السيد تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

تمارا نادر السيد كرة سلة
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