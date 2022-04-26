NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

فجر بوسطن سيلتكس مفاجأة كبرى بعدم هزم بروكلين نيتس وأطاح به من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وفاز بوسطن على بروكلين في المباراة الرابعة التي أقيمت على ملعب الأخير، لينهي السلسلة بأربعة انتصارات متتالية ودون أي هزيمة.

لينهي مسيرة فريق بروكلين الذي يضم بين صفوفه النجمين كيفين دورانت وكايري إيرفنج.

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ليكون بذلك بوسطن سيلتكس أول المتأهلين للدور الثاني من البلاي أوفس بين جميع فرق الدوري الأمريكي.

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في مباراة أخرى قاد النجم لوكا دونشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على يوتا جاز في المباراة الخامسة بينهما.

ليقتنص دالاس التقدم أمام يوتا بنتيجة 3-2 في السلسلة، وتذهب إلى مباراة سادسة بينهما وفي حالة فوز يوتا ستصل السلسلة إلى المباراة السابعة.

وتألق نجم ريال مدريد السابق لوكا خلال المباراة، وسجل 33 نقطة، والتقط 13 متابعة وقدم 5 تمريرات مساعدة.

كذلك أشعل تورنتو رابترز الكندي السلسلة ضد فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بعدما حقق الفوز في المباراة الخامسة.

ليحصد الفريق الكندري الانتصار الثاني أمام فيلادلفيا وتكون النتيجة 3-2 لصالح الأخير في انتظار مباراة سادسة مثيرة بين الفريقين.

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