تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء

شهدت أحداث مباراة الأهلي والرجاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تطورا جديدا عقب الشكوى التي تقدم بها مسؤولو الفريق المغربي.

وأصدر الرجاء المغربي في وقت سابق بيانا طالب فيه كاف بالتحقيق فيما حدث في المباراة. (طالع التفاصيل)

ووجه الأهلي خطابا إلى كاف بعد ذلك محذرا من الشحن الزائد. (طالع التفاصيل)

وطالب الخطيب رئيس الأهلي بوقف تحرض الجماهير المغربية ضد الفريق. (طالع التفاصيل)

وأخطر كاف بحسب "le 360" المغربي نادي الرجاء بفتحه تحقيقا في القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وخاصة ركلة الجزاء التي أحرز منها الأهلي الهدف الأول عن طريق عمرو السولية.

واوضحت التقارير أن الرجاء ينتظر أيضا معاقبة مساعد الحكم الأول، الذي اعتدي على اللاعب محمد زريدة، وقدم شرائط مصورة تثبت ذلك.

وأضافت أن لجنة الحكام أسندت إدارة مباراة الإياب إلى الحكم السنغالي نداي الذي يرتب بذكريات غير جيدة مع الرجاء بعد أزمته مع قائد الفريق محسن متولي خلال مواجهة الزمالك بنصف نهائي النسخة قبل الماضية من البطولة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.