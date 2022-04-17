"فضيحة تحكيمية واتهامات بالتواطؤ".. الرجاء يطالب "كاف" بالتحقيق في مباراة الأهلي

أعلن الرجاء المغربي مخاطبته رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يخص ما وصفه بـ "الفضيحة التحكيمية" خلال مباراته ضد الأهلي.

جاء ذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد الأهلي WE السلام، والذي انتهى بفوز الأحمر 2-1.

وشهدت المباراة جدلا واسعا بسبب ركلة الجزاء الأولى التي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم.

وجاء في خطاب الرجاء ما يلي:

"العالم بأكمله شاهد فضيحة تحكيمية خدشت سمعة التحكيم الإفريقي وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين ومصالح فريق الرجاء".

"السيدان جان جاك ندالا ومهدي عبيد شريف ارتكبا أخطاء كبيرة بإرادتيهما، والتي كان لها تأثيرا مباشرا على نتيجة المباراة".

1- ضربة جزاء خيالية

"بالتواطؤ مع مخرج التلفزيون المصري، السيد جان جاك ندالا والسيد مهدي عبيد شريف قررا احتساب ركلة جزاء خيالية".

"الصورة التي تم نقلها من حكم الفيديو إلى الحكم الرئيسي أظهرت اعتقادا خاطئا ورغبة في تدمير حظوظ نادينا في المباراة".

"حقيقة اللعبة أن الكرة ارتطمت بركبة لاعب الرجاء وخرجت من الملعب، مما قاد الحكم لاحتساب ركلة ركنية".

2- الاعتداء الجسدي من الحكم الرئيسي على لاعبنا محمد زريدة

"بدلا من أن يقدم الحكم المثال في اللعب النظيف وقيم الاحترام، يتعدى جسديا على لاعب فريقنا في صورة سيريالية لا تليق بالتحكيم والكرة الإفريقية".

3- هدف غير شرعي للأهلي

"الصورة تظهر بوضوح أن ركبة اللاعب حسين الشحات تتخطى جسد المدافع الأخير للرجاء، وبالتالي الهدف الثاني للأهلي كان يجب إلغاؤه".

"بالتواطؤ بين الطاقم التحكيمي ومخرج التلفزيون المصري، كان من الواضح أنه لم يتم اللجوء للخطوط الرقمية من تقنية الفيديو لتأكيد أو إلغاء الهدف الثاني".

"تقنية الفيديو في هذه المباراة كان أداة قاتلة ضد الرجاء".

4- الاعتداء الجسدي بدون عقوبة

"في الدقيقة 51 تعرض لاعبنا محمد زريدة لاعتداء جسدي حقيقي كان يجب إظهار البطاقة الحمراء لأجله بالنظر إلى خطورة التدخل الذي كان من الممكن أن يكلف لاعبنا مسيرته".

"لم تستدعِ هذه اللقطة انتباه الحكم الرئيسي أو حكم الفيديو".

"نحن نطالب على وجه السرعة بفتح تحقيق عاجل على التحكيم الفاضح من جانب طاقم الحكام والتأكيد بشكل شخصي على احترام قيم تكافؤ الفرص واللعب الرياضي النظيف في المواجهة المقبلة يوم 22 أبريل في الدار البيضاء".