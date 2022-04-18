الأهلي يحذر من "الشحن الزائد" في خطابه لـ كاف بشأن مباراة الرجاء

أرسلت إدارة الأهلي صباح اليوم -الإثنين- خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء في الخطاب تأكيد من النادي الأهلي على العلاقة المميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق على حد وصف الخطاب.

وأضاف الأهلي في خطابه أنه لاحظ خلال الساعات الماضية وجود أطراف أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق.

وتحاول هذه الأطراف -وفقا للخطاب- من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين.

وأشار الأهلي إلى أنه يثق تماما في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة.

وطلب الأهلي من "كاف" الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية.

واختتم الأهلي خطابه للاتحاد الإفريقي قائلا إن مثل هذه المباريات التي تقام بين الأندية الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الإفريقية وتعبيرا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي، متمنيا أن تخرج المباراة في أحسن صورة وأن تعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي.

وكان الرجاء قد أرسل خطابا إلى "كاف" يطالبه بالتحقيق فيما وصفه بالفضيحة التحكيمية في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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