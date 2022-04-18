الخطيب يطالب بوقف تحريض الجماهير المغربية ضد الأهلي

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 22:57

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالات مع العديد من الجهات المعنية بالإشراف على وسائل الإعلام، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي الأحمر.

جاء ذلك لإيقاف ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحريض الجماهير المغربية ضد فريق الأهلي، قبل لقاء العودة مع الرجاء في دور الثمانية لدوري الأبطال.

وأبدى الخطيب ثقته الكاملة في هذه الجهات الوطنية لإيقاف ما يحدث، والذي يتعارض مع العلاقات الطيبة التي تربط بين الجماهير المصرية وشقيقتها العربية خاصة المغربية.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباراة الرجاء، وجاء فيه تأكيد من النادي على العلاقة المميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم.

وذكر الخطاب أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق على حد وصفه. (طالع التفاصيل)

كما قرر مجلس إدارة الأهلي تقديم شكوى صباح غد الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور.

الشكوى ستكون بسبب ما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي.

ويطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع الرجاء بمركب محمد الخامس في مباراة الإياب يوم الجمعة الثاني والعشرين من أبريل الجاري.

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