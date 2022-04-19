دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء.. القنوات الناقلة والحكم

يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام.

وصعد الأهلي للدور ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط خلف صنداونز.

وتصدر الرجاء المغربي المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وتقام المباراة يوم الجمعة 22 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الثانية عشر مساء (منتصف الليل) على ملعب محمد الخامس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ويقود المباراة الحكم السنغالي ماجيت نداي.

ويعاون نداي كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا كحكمين مساعدين.

ويتولى عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

أما عن تقنية الفيديو، فيديرها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نجويجوي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بنفس رصيد الزمالك.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني للدوري المغربي برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوداد.

وأصدر الرجاء المغربي بيانا بعد مباراة الذهاب طالب فيه كاف بالتحقيق فيما حدث في المباراة. (طالع التفاصيل)

ووجه الأهلي خطابا إلى كاف بعد ذلك محذرا من الشحن الزائد. (طالع التفاصيل)

وطالب الخطيب رئيس الأهلي بوقف تحرض الجماهير المغربية ضد الفريق. (طالع التفاصيل)

لقاءات سابقة لنداي مع الأهلي

أما فيما يتعلق بحكم لقاء الإياب السنغالي ماجيت نداي فسبق وأدار للأهلي خمس مباريات، فاز المارد الأحمر في ثلاثة وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

المباراة الأولى فاز فيها الأهلي على سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري الأبطال سنة 2019 بخماسية دون رد.

وفي البطولة ذاتها وفي ذهاب ربع النهائي هُزم الأهلي بهزيمة تاريخية ضد صنداونز بخماسية دون رد.

وكانت المباراة الثالثة في كأس العالم للأندية 2021 لتحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما المباراة الرابعة ففاز فيها الأهلي على صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال سنة 2021 بهدفين دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة ضد المريخ في النسخة الجارية من البطولة في دور المجموعات وفاز الأهلي على منافسه السوداني بثلاثة أهداف لهدف.