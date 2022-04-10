عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص

رفض عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الكشف عن توجهه الذي يراه أنسب لخلافة كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سواء كان المدرب الجديد مصريا أو أجنبيا.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنهينا منذ قليل العلاقة مع كارلوس كيروش، ويجب التمهل والتفكير والدراسة لتحديد من يجب أن يقود مسيرة المنتخب خلال الفترة القادمة".

وأضاف "هناك جلسة يوم الثلاثاء لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة هذا الملف".

وأوضح "يجب أن يكون التشاور على طاولة هذه الجلسة لأن اتحاد الكرة هو من سيتحمل نتيجة الاختيار والقرار في هذه المرة، عكس اختيار كيروش الذي جاء قبل تولي المجلس الحالي المسؤولية".

واختتم رئيس لجنة المسابقات "رحيل كيروش هو القرار الصحيح في ظل أنه حصل على كل الفرص ولم يوفق وبات هناك رفض جماهيري أيضا لاستمراره".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بشكل ودي.

وقرر الاتحاد المصري تأجيل حسم مصير نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد إلى اجتماع الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد النسخة الماضية من كأس مصر بعد نهاية مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة بعض القضايا من بينها مصير كيروش. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.(طالع التفاصيل)

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.